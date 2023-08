Lyft Aktie News: Lyft am Mittag mit positiven Vorzeichen

Notierung im Blick

Die Aktie von Lyft gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Lyft konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 1,1 Prozent auf 11,25 USD.

Das Papier von Lyft konnte um 10:25 Uhr klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 1,1 Prozent auf 11,25 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 181 Lyft-Aktien.

Am 13.09.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 18,58 USD an. 65,11 Prozent Plus fehlen der Lyft-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.05.2023 (7,85 USD). Abschläge von 30,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Lyft-Aktie bei 33,00 USD.

Am 09.08.2023 hat Lyft die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,15 USD. Im Vorjahresviertel hatte Lyft 0,13 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Lyft im vergangenen Quartal 1.020,91 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Lyft 990,75 USD umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Lyft am 31.10.2023 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Lyft im Jahr 2023 0,376 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

