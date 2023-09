Lyft Aktie News: Anleger schicken Lyft am Nachmittag ins Minus

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Lyft gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Lyft-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,1 Prozent bei 10,46 USD.

Die Lyft-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:08 Uhr um 2,1 Prozent auf 10,46 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Lyft-Aktie bisher bei 10,38 USD. Bei 10,58 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 1.702.429 Lyft-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.02.2023 bei 18,36 USD. Gewinne von 75,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 25.05.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 7,85 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,93 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 33,00 USD.

Lyft gewährte am 08.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,15 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,13 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lyft im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,04 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.020,91 USD. Im Vorjahresviertel waren 990,75 USD in den Büchern gestanden.

Lyft wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 31.10.2023 vorlegen.

Experten taxieren den Lyft-Gewinn für das Jahr 2023 auf 0,382 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

