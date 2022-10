Lyft Aktie News: Lyft am Freitagnachmittag mit Abschlägen

Aktien in diesem Artikel Lyft 13,75 EUR

Die Lyft-Aktie musste um 04:22 Uhr im Frankfurt-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 13,75 EUR. Die Lyft-Aktie gab in der Spitze bis auf 13,45 EUR nach. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 13,45 EUR.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.11.2021 bei 48,37 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lyft-Aktie mit einem Kursplus von 71,57 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.10.2022 bei 11,62 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lyft-Aktie 18,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 64,00 USD.

Lyft ließ sich am 04.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,13 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lyft -0,06 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 990,75 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 29,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 765,03 USD in den Büchern standen.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.11.2022 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz am 31.10.2023.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Lyft-Aktie in Höhe von 0,393 USD im Jahr 2022 aus.

