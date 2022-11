Lyft Aktie News: Lyft tendiert am Montagnachmittag auf rotem Terrain

Aktien in diesem Artikel Lyft 10,51 EUR

Die Lyft-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr 1,6 Prozent im Minus bei 10,68 EUR. In der Spitze büßte die Lyft-Aktie bis auf 10,68 EUR ein. Mit einem Wert von 10,83 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 1.220 Lyft-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.11.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 43,61 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 75,51 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Lyft-Aktie. Bei 10,58 EUR erreichte der Anteilsschein am 10.11.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Lyft-Aktie ist somit 0,95 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gaben als mittleres Kursziel 33,00 USD an.

Am 07.11.2022 hat Lyft in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,11 USD gegenüber 0,05 USD im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 1.053,82 USD gegenüber 864,41 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Lyft-Bilanz für Q4 2022 wird am 07.02.2023 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 0,374 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

