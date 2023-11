Lyft Aktie News: Lyft am Dienstagmittag im Plus

Lyft im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Lyft. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 0,9 Prozent auf 9,39 EUR zu.

Die Lyft-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 11:42 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 9,39 EUR. Die Lyft-Aktie legte bis auf 9,39 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 9,39 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Lyft-Aktien beläuft sich auf 80 Stück.

Bei 17,46 EUR markierte der Titel am 08.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Lyft-Aktie 85,96 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 24.05.2023 auf bis zu 7,36 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,55 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Lyft ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,24 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,11 USD je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lyft im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,84 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.157,55 USD. Im Vorjahresviertel waren 1.053,82 USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Lyft wird am 07.02.2024 gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,500 USD je Aktie in den Lyft-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lyft-Aktie

Lyft schreibt überraschend rote Zahlen - Lyft-Aktie verliert an der NASDAQ

Ausblick: Lyft zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Erste Schätzungen: Lyft zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal