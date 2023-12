Lyft Aktie News: Lyft am Mittag höher

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Lyft. Zuletzt sprang die Lyft-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 15,14 USD zu.

Die Lyft-Aktie konnte um 11:30 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 15,14 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 11.889 Lyft-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 18,36 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.02.2023). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Lyft-Aktie 21,27 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.05.2023 bei 7,85 USD. Derzeit notiert die Lyft-Aktie damit 92,87 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Lyft ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,24 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lyft 0,11 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,84 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.053,82 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.157,55 USD ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Lyft am 07.02.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 0,545 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lyft-Aktie

Lyft schreibt überraschend rote Zahlen - Lyft-Aktie verliert an der NASDAQ

Ausblick: Lyft zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Erste Schätzungen: Lyft zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal