Lyft Aktie News: Lyft am Montagvormittag auf grünem Terrain

Kursentwicklung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Lyft. Die Aktionäre schickten das Papier von Lyft nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 11,56 EUR.

Die Lyft-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 08:00 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 11,56 EUR. Bei 11,56 EUR markierte die Lyft-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 11,56 EUR. Von der Lyft-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 7 Stück gehandelt.

Am 08.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,46 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lyft-Aktie mit einem Kursplus von 51,03 Prozent wieder erreichen. Am 24.05.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,36 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 36,29 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 08.11.2023 äußerte sich Lyft zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,24 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,11 USD je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Lyft in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,84 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.157,55 USD im Vergleich zu 1.053,82 USD im Vorjahresquartal.

Lyft dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 07.02.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Lyft-Gewinn in Höhe von 0,433 USD je Aktie aus.

