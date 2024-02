Lyft Aktie News: Lyft präsentiert sich am Donnerstagnachmittag stärker

Aktienentwicklung

Die Aktie von Lyft zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Lyft-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,8 Prozent auf 16,59 USD.

Um 16:08 Uhr stieg die Lyft-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 2,8 Prozent auf 16,59 USD. Bei 16,95 USD markierte die Lyft-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 16,26 USD startete der Titel in den NASDAQ Bsc-Handelstag. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 4.106.351 Lyft-Aktien umgesetzt.

Am 16.02.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 19,43 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 17,12 Prozent könnte die Lyft-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.05.2023 (7,85 USD). Mit Abgaben von 52,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 erhielten Lyft-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Am 13.02.2024 hat Lyft die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,19 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,76 USD erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,22 Prozent auf 1.224,60 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.175,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 01.05.2024 erwartet.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Lyft-Gewinn in Höhe von 0,587 USD je Aktie aus.

