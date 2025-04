Lyft Aktie News: Lyft am Dienstagnachmittag im Aufwind

Lyft im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Lyft. Zuletzt konnte die Aktie von Lyft zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 2,1 Prozent auf 11,17 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Lyft-Papiere um 15:53 Uhr 2,1 Prozent. Die Lyft-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 11,23 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 11,08 USD. Zuletzt wechselten 283.793 Lyft-Aktien den Besitzer.

Am 12.11.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 19,07 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 70,76 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,93 USD. Dieser Wert wurde am 08.08.2024 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lyft-Aktie 20,06 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Lyft 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Lyft ließ sich am 11.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,15 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lyft -0,07 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,55 Mrd. USD – ein Plus von 26,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lyft 1,22 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Lyft am 08.05.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Lyft-Anleger Experten zufolge am 06.05.2026 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,959 USD je Lyft-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lyft-Aktie

Innovationsmotor: Diese Aktien könnten laut Cathie Wood von Zöllen profitieren

Lyft stärkt Europa-Geschäft durch Übernahme von Freenow - Lyft-Aktie leichter

Bilanzen: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Die Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison