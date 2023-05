Lyft Aktie News: Lyft fällt am Vormittag

Aktien in diesem Artikel Lyft 7,44 EUR

Das Papier von Lyft befand sich um 08:13 Uhr im Sinkflug und gab im MUN-Handel 1,6 Prozent auf 7,59 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Lyft-Aktie ging bis auf 7,59 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 7,59 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 500 Lyft-Aktien umgesetzt.

Am 09.08.2022 markierte das Papier bei 19,71 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 159,84 Prozent könnte die Lyft-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 22.05.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,59 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Lyft-Aktie liegt somit 0,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 33,00 USD an.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Lyft am 04.05.2023. Lyft hat ein EPS von 0,08 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,07 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,27 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.000,55 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 875,58 USD in den Büchern gestanden.

Lyft wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 02.08.2023 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Lyft-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,165 USD fest.

