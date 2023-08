Lyft Aktie News: Lyft zeigt sich am Dienstagmittag fester

So bewegt sich Lyft

Die Aktie von Lyft gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der Stuttgart-Sitzung 1,5 Prozent auf 10,28 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Um 09:11 Uhr wies die Lyft-Aktie Gewinne aus. In der Stuttgart-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 10,28 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die Lyft-Aktie bei 10,28 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 10,06 EUR startete der Titel in den Stuttgart-Handelstag. Bisher wurden via Stuttgart 24 Lyft-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.09.2022 bei 18,16 EUR. Mit einem Zuwachs von 76,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.05.2023 bei 7,44 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,62 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Lyft-Aktie bei 33,00 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Lyft am 09.08.2023 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,15 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,13 USD erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Lyft mit einem Umsatz von insgesamt 1.020,91 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 990,75 USD erwirtschaftet worden waren, um 3,04 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 31.10.2023 erwartet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Lyft-Gewinn in Höhe von 0,376 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lyft-Aktie

Uber-Konkurrent Lyft verdient mehr als erwartet - Lyft-Aktie an der NASDAQ dennoch mit deutlichen Abgaben

Ausblick: Lyft informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Cathie Woods ARK Invest trennt sich von Tesla- und Coinbase-Aktien - Bei dieser Aktie greift die Investorin zu