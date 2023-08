Lyft Aktie News: Lyft präsentiert sich am Vormittag stärker

Lyft im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Lyft. Die Aktionäre schickten das Papier von Lyft nach oben. Im Stuttgart-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 10,28 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie legte um 09:11 Uhr in der Stuttgart-Sitzung 1,5 Prozent auf 10,28 EUR zu. Die Lyft-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 10,28 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 10,06 EUR. Bisher wurden via Stuttgart 24 Lyft-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 13.09.2022 markierte das Papier bei 18,16 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 76,74 Prozent könnte die Lyft-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 22.05.2023 gab der Anteilsschein bis auf 7,44 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 27,62 Prozent würde die Lyft-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 33,00 USD.

Am 09.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Lyft hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,15 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,13 USD je Aktie gewesen. Umsatzseitig wurden 1.020,91 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Lyft 990,75 USD umgesetzt.

Am 31.10.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 0,376 USD je Lyft-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lyft-Aktie

Uber-Konkurrent Lyft verdient mehr als erwartet - Lyft-Aktie an der NASDAQ dennoch mit deutlichen Abgaben

Ausblick: Lyft informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Cathie Woods ARK Invest trennt sich von Tesla- und Coinbase-Aktien - Bei dieser Aktie greift die Investorin zu