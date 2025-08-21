Lyft Aktie News: Lyft springt am Abend hoch

So bewegt sich Lyft

Die Aktie von Lyft zählt am Freitagabend zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Lyft legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 7,3 Prozent auf 16,97 USD.

Das Papier von Lyft konnte um 20:08 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 7,3 Prozent auf 16,97 USD. Im Tageshoch stieg die Lyft-Aktie bis auf 17,06 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 15,81 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 3.030.181 Lyft-Aktien umgesetzt.

Am 12.11.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 19,07 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 12,38 Prozent über dem aktuellen Kurs der Lyft-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 9,67 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 43,03 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lyft-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Lyft-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Lyft ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,10 USD. Im Vorjahresquartal hatte Lyft ebenfalls ein EPS von 0,01 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 1,59 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Lyft 1,44 Mrd. USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2025 erfolgen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,13 USD je Aktie in den Lyft-Büchern.



