So bewegt sich Lyft

Lyft Aktie News: Lyft springt am Abend hoch

22.08.25 20:25 Uhr
Lyft Aktie News: Lyft springt am Abend hoch

Die Aktie von Lyft zählt am Freitagabend zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Lyft legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 7,3 Prozent auf 16,97 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lyft
13,48 EUR 0,41 EUR 3,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Lyft konnte um 20:08 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 7,3 Prozent auf 16,97 USD. Im Tageshoch stieg die Lyft-Aktie bis auf 17,06 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 15,81 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 3.030.181 Lyft-Aktien umgesetzt.

Am 12.11.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 19,07 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 12,38 Prozent über dem aktuellen Kurs der Lyft-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 9,67 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 43,03 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lyft-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Lyft-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Lyft ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,10 USD. Im Vorjahresquartal hatte Lyft ebenfalls ein EPS von 0,01 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 1,59 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Lyft 1,44 Mrd. USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2025 erfolgen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,13 USD je Aktie in den Lyft-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lyft-Aktie

Neue Konkurrenz für Tesla-Aktie: VW und Renault setzen beim autonomen Fahren zum Überholen an

Ausblick: Lyft stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Lyft-Aktie steigt: Uber-Rivale Lyft bringt chinesische Robotaxis nach Europa

Nachrichten zu Lyft

Analysen zu Lyft

DatumRatingAnalyst
08.11.2022Lyft OutperformCredit Suisse Group
17.11.2021Lyft BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.08.2019Lyft overweightJP Morgan Chase & Co.
08.08.2019Lyft BuyCanaccord Adams
01.07.2019Lyft NeutralMonness, Crespi, Hardt & Co.
DatumRatingAnalyst
08.11.2022Lyft OutperformCredit Suisse Group
17.11.2021Lyft BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.08.2019Lyft overweightJP Morgan Chase & Co.
08.08.2019Lyft BuyCanaccord Adams
04.06.2019Lyft BuyBTIG Research
DatumRatingAnalyst
01.07.2019Lyft NeutralMonness, Crespi, Hardt & Co.
04.06.2019Lyft Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
02.04.2019Lyft SellSeaport Global Securities

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Lyft nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen