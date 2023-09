Lyft Aktie News: Anleger schicken Lyft am Mittag auf rotes Terrain

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Lyft. Die Aktionäre schickten das Papier von Lyft nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 9,66 EUR.

Der Lyft-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Um 10:13 Uhr verlor das Papier 1,5 Prozent auf 9,66 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Lyft-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 9,66 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 9,66 EUR. Bisher wurden heute 250 Lyft-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 17,46 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.02.2023 erreicht. Derzeit notiert die Lyft-Aktie damit 44,64 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 24.05.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 7,36 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lyft-Aktie 23,79 Prozent sinken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 33,00 USD.

Lyft veröffentlichte am 08.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,15 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Lyft noch ein Gewinn pro Aktie von 0,13 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 1.020,91 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Lyft 990,75 USD umgesetzt.

Am 31.10.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,382 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

