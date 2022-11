Lyft Aktie News: Lyft präsentiert sich am Vormittag stärker

Aktien in diesem Artikel Lyft 10,57 EUR

Die Lyft-Aktie konnte um 09:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 10,72 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Lyft-Aktie bei 10,72 EUR. Bei 10,72 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 178 Lyft-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.11.2021 bei 42,51 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 74,79 Prozent könnte die Lyft-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 10,58 EUR erreichte der Anteilsschein am 10.11.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lyft-Aktie derzeit noch 1,29 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 33,00 USD.

Lyft ließ sich am 07.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,11 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Lyft noch ein Gewinn pro Aktie von 0,05 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1.053,82 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 864,41 USD umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.02.2023 erfolgen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lyft einen Gewinn von 0,374 USD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

