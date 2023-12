Lyft Aktie News: Lyft am Freitagnachmittag billiger

Aktie im Fokus

Die Aktie von Lyft gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Lyft-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 15,54 USD ab.

Die Lyft-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 16:08 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 15,54 USD. In der Spitze fiel die Lyft-Aktie bis auf 15,36 USD. Mit einem Wert von 15,68 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 1.630.444 Lyft-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 09.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 18,36 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,18 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,85 USD. Dieser Wert wurde am 25.05.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Lyft-Aktie mit einem Verlust von 49,47 Prozent wieder erreichen.

Am 08.11.2023 legte Lyft die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,24 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,11 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.157,55 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.053,82 USD in den Büchern standen.

Die Lyft-Bilanz für Q4 2023 wird am 07.02.2024 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Lyft im Jahr 2023 0,545 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lyft-Aktie

Lyft schreibt überraschend rote Zahlen - Lyft-Aktie verliert an der NASDAQ

Ausblick: Lyft zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Erste Schätzungen: Lyft zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal