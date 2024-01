Lyft Aktie News: Lyft am Dienstagmittag mit Verlusten

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Lyft. Die Lyft-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 11,78 EUR ab.

Die Aktie notierte um 10:02 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 11,78 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Lyft-Aktie bis auf 11,78 EUR. Bei 11,79 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Lyft-Aktien beläuft sich auf 796 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.02.2023 bei 17,36 EUR. 47,38 Prozent Plus fehlen der Lyft-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.05.2023 (7,36 EUR). Mit Abgaben von 37,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Lyft ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Lyft hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,24 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,11 USD je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Lyft mit einem Umsatz von insgesamt 1.157,55 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.053,82 USD erwirtschaftet worden waren, um 9,84 Prozent gesteigert.

Lyft dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 07.02.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,900 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lyft-Aktie

Lyft schreibt überraschend rote Zahlen - Lyft-Aktie verliert an der NASDAQ

Ausblick: Lyft zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Erste Schätzungen: Lyft zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal