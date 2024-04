Lyft Aktie News: Lyft verteuert sich am Nachmittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Lyft gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Lyft-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 16,97 USD.

Die Lyft-Aktie konnte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 16,97 USD. Die Lyft-Aktie legte bis auf 17,12 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 16,77 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ 190.037 Lyft-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 22.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 20,82 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Lyft-Aktie damit 18,49 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.05.2023 bei 7,85 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 53,74 Prozent könnte die Lyft-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Lyft-Aktie.

Am 13.02.2024 legte Lyft die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Lyft hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,19 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,76 USD je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,22 Prozent auf 1,22 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,18 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.05.2024 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 30.04.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,604 USD je Aktie in den Lyft-Büchern.

