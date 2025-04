Lyft Aktie News: Lyft am Mittwochnachmittag mit Kursfeuerwerk

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Lyft zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Lyft-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 5,3 Prozent im Plus bei 11,58 USD.

Die Lyft-Aktie konnte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 5,3 Prozent auf 11,58 USD. Die Lyft-Aktie zog in der Spitze bis auf 11,78 USD an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 11,48 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 545.913 Lyft-Aktien.

Am 12.11.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 19,07 USD. 64,64 Prozent Plus fehlen der Lyft-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 8,93 USD fiel das Papier am 08.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lyft-Aktie 29,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Lyft-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Lyft gewährte am 11.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,15 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Lyft -0,07 USD je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lyft im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26,60 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,55 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 1,22 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Lyft wird am 08.05.2025 gerechnet. Experten kalkulieren am 06.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Lyft.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Lyft ein EPS in Höhe von 0,959 USD in den Büchern stehen haben wird.

