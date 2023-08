Lyft Aktie News: Lyft am Mittag im Minusbereich

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Lyft. Die Lyft-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 10,10 EUR.

Das Papier von Lyft gab in der Tradegate-Sitzung ab. Um 09:20 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 10,10 EUR abwärts. Der Kurs der Lyft-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 10,10 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 10,10 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 50 Lyft-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (18,25 EUR) erklomm das Papier am 13.09.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 80,73 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 7,36 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.05.2023). Der derzeitige Kurs der Lyft-Aktie liegt somit 37,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 33,00 USD für die Lyft-Aktie aus.

Lyft ließ sich am 09.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,15 USD gegenüber 0,13 USD im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Lyft in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,04 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.020,91 USD im Vergleich zu 990,75 USD im Vorjahresquartal.

Am 31.10.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten gehen davon aus, dass Lyft im Jahr 2023 0,376 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

