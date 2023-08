Lyft Aktie News: Lyft am Mittwochnachmittag in Rot

Blick auf Lyft-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Lyft. Die Lyft-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 10,74 USD abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Lyft nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie um 16:08 Uhr 0,6 Prozent auf 10,74 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Lyft-Aktie bis auf 10,64 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 10,69 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1.501.558 Lyft-Aktien umgesetzt.

Bei 18,58 USD markierte der Titel am 13.09.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Lyft-Aktie ist somit 72,95 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.05.2023 bei 7,85 USD. Derzeit notiert die Lyft-Aktie damit 36,82 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Lyft-Aktie bei 33,00 USD.

Lyft veröffentlichte am 09.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,15 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Lyft noch ein Gewinn pro Aktie von 0,13 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Lyft im vergangenen Quartal 1.020,91 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Lyft 990,75 USD umsetzen können.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.10.2023 veröffentlicht.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,376 USD je Lyft-Aktie belaufen.

