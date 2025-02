Lyft Aktie News: Lyft am Nachmittag verlustreich

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Lyft. Die Lyft-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 4,0 Prozent auf 12,53 USD ab.

Die Lyft-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr um 4,0 Prozent auf 12,53 USD ab. Die Lyft-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 12,49 USD ab. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 13,03 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 589.576 Lyft-Aktien.

Am 22.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 20,82 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 66,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,93 USD. Dieser Wert wurde am 08.08.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,77 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Lyft 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 11.02.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 0,15 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Lyft noch ein Gewinn pro Aktie von -0,07 USD in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Lyft 1,55 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 26,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,22 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Lyft dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 30.04.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Lyft ein EPS in Höhe von 0,986 USD in den Büchern stehen haben wird.

