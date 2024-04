Lyft Aktie News: Lyft am Mittwochnachmittag mit Abschlägen

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Lyft. Der Lyft-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,5 Prozent auf 16,67 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für die Lyft-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 16,67 USD. Das bisherige Tagestief markierte Lyft-Aktie bei 16,37 USD. Bei 16,45 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 517.690 Lyft-Aktien.

Am 22.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 20,82 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 24,90 Prozent. Am 25.05.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,85 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 52,91 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Lyft 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 13.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 0,19 USD gegenüber -0,76 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,22 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,18 Mrd. USD in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 07.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Lyft-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 30.04.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Lyft-Gewinn in Höhe von 0,604 USD je Aktie aus.

