Lyft Aktie News: Lyft zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Die Aktie von Lyft zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Lyft-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 11,55 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Lyft-Papiere um 15:53 Uhr 1,0 Prozent. In der Spitze legte die Lyft-Aktie bis auf 11,60 USD zu. Mit einem Wert von 11,45 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 144.821 Lyft-Aktien.

Am 12.11.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 19,07 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Lyft-Aktie derzeit noch 65,06 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 08.08.2024 auf bis zu 8,93 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Lyft-Aktie damit 29,41 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Lyft-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Lyft am 11.02.2025 vor. Das EPS belief sich auf 0,15 USD gegenüber -0,07 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 26,60 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,55 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,22 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Lyft dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 08.05.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 06.05.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Lyft im Jahr 2025 0,959 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

