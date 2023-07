Lyft Aktie News: Anleger greifen bei Lyft am Vormittag zu

Aktienkurs aktuell

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Lyft. Zuletzt stieg die Lyft-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 1,6 Prozent auf 10,42 EUR.

Das Papier von Lyft legte um 09:16 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 1,6 Prozent auf 10,42 EUR. Kurzfristig markierte die Lyft-Aktie bei 10,42 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 10,42 EUR. Von der Lyft-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 20,86 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.08.2022). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lyft-Aktie somit 50,06 Prozent niedriger. Am 24.05.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,36 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,30 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten bewerten die Lyft-Aktie im Durchschnitt mit 33,00 USD.

Am 04.05.2023 hat Lyft in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Lyft hat ein EPS von 0,08 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,07 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Auf der Umsatzseite standen 1.000,55 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 875,58 USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 08.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Lyft-Anleger Experten zufolge am 31.07.2024 werfen.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Lyft ein EPS in Höhe von 0,753 USD in den Büchern stehen haben wird.

