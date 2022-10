Lyft Aktie News: Lyft tendiert am Montagnachmittag fester

Aktien in diesem Artikel Lyft 13,52 EUR

-1,72% Charts

News

Analysen

Die Aktie legte um 04:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 13,70 EUR zu. Die Lyft-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 13,70 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 13,70 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 414 Lyft-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 49,00 EUR erreichte der Titel am 10.11.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Lyft-Aktie damit 72,05 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 11.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 11,31 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Lyft-Aktie mit einem Verlust von 21,05 Prozent wieder erreichen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Lyft-Aktie bei 64,00 USD.

Am 04.08.2022 legte Lyft die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,13 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,06 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 990,75 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 29,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 765,03 USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 07.11.2022 terminiert. Die Vorlage der Q3 2023-Ergebnisse wird von Experten am 31.10.2023 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 0,393 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lyft-Aktie

Erste Schätzungen: Lyft stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Fahrzeugkredite bedroht: ARK Invest-Chefin Cathie Wood warnt vor fallenden Autopreisen

Dow Jones- & NASDAQ-Werte: Amazon-Aktie, Microsoft-Aktie, NVIDIA-Aktie & Co. im Fokus: Das sind die Bilanzen der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Ausgewählte Hebelprodukte auf Lyft Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lyft Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lyft

Bildquellen: Tero Vesalainen / Shutterstock.com