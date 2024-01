Lyft Aktie News: Anleger greifen bei Lyft am Nachmittag zu

Kursentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Lyft. Zuletzt konnte die Aktie von Lyft zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,6 Prozent auf 12,53 USD.

Um 16:08 Uhr wies die Lyft-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 12,53 USD nach oben. In der Spitze gewann die Lyft-Aktie bis auf 12,55 USD. Bei 12,50 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 1.025.257 Lyft-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.02.2023 bei 18,36 USD. Gewinne von 46,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,85 USD. Dieser Wert wurde am 25.05.2023 erreicht. Abschläge von 37,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 08.11.2023 legte Lyft die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,24 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,11 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.157,55 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.053,82 USD in den Büchern standen.

Am 13.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Lyft veröffentlicht werden.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Lyft ein EPS in Höhe von 0,522 USD in den Büchern stehen haben wird.

