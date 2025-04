Lyft Aktie News: Lyft schiebt sich am Nachmittag vor

Notierung im Blick

Die Aktie von Lyft zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Lyft-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 12,24 USD.

Werte in diesem Artikel

Die Lyft-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 1,5 Prozent auf 12,24 USD. Der Kurs der Lyft-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 12,44 USD zu. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 12,03 USD. Der Tagesumsatz der Lyft-Aktie belief sich zuletzt auf 353.390 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 19,07 USD. Dieser Kurs wurde am 12.11.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 55,76 Prozent. Am 08.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 8,93 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,08 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lyft-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Lyft-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Lyft 0,000 USD aus.

Am 11.02.2025 lud Lyft zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Das EPS lag bei 0,15 USD. Im letzten Jahr hatte Lyft einen Gewinn von -0,07 USD je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lyft im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26,60 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,55 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 1,22 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 08.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 06.05.2026.

In der Lyft-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,959 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lyft-Aktie

Uber-Aktie stärker: VW und Uber vereinbaren Shuttle-Partnerschaft in den USA

Erste Schätzungen: Lyft stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Innovationsmotor: Diese Aktien könnten laut Cathie Wood von Zöllen profitieren