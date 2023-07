Lyft Aktie News: Lyft zieht am Dienstagmittag an

Kursentwicklung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Lyft. Das Papier von Lyft konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,4 Prozent auf 11,72 USD.

Um 11:29 Uhr konnte die Aktie von Lyft zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,4 Prozent auf 11,72 USD. Zuletzt wechselten 3.590 Lyft-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 21,52 USD. Dieser Kurs wurde am 09.08.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 83,62 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.05.2023 (7,85 USD). Der derzeitige Kurs der Lyft-Aktie liegt somit 49,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 33,00 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Lyft am 04.05.2023. Das EPS lag bei 0,08 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,07 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Lyft in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,27 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.000,55 USD im Vergleich zu 875,58 USD im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Lyft am 08.08.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Lyft-Anleger Experten zufolge am 31.07.2024 werfen.

Experten taxieren den Lyft-Gewinn für das Jahr 2027 auf 0,753 USD je Aktie.

