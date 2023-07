Lyft Aktie News: Lyft am Nachmittag fester

Blick auf Lyft-Kurs

Die Aktie von Lyft gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Lyft konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 1,5 Prozent auf 11,84 USD.

Um 16:08 Uhr stieg die Lyft-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 11,84 USD. Die Lyft-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 11,90 USD. Bei 11,78 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 2.216.703 Lyft-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 21,52 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.08.2022). Der aktuelle Kurs der Lyft-Aktie ist somit 81,76 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 25.05.2023 auf bis zu 7,85 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 33,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 33,00 USD.

Am 04.05.2023 lud Lyft zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,08 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,07 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.000,55 USD – ein Plus von 14,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lyft 875,58 USD erwirtschaftet hatte.

Am 08.08.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Lyft veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von Lyft rechnen Experten am 31.07.2024.

Experten gehen davon aus, dass Lyft im Jahr 2027 0,753 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lyft-Aktie

