Lyft Aktie News: Lyft tendiert am Nachmittag fester

Die Aktie von Lyft gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Lyft-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 17,05 USD.

Die Lyft-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 17,05 USD. In der Spitze legte die Lyft-Aktie bis auf 17,41 USD zu. Bei 17,00 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Bisher wurden heute 942.731 Lyft-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.11.2024 bei 19,07 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,85 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 9,67 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 43,30 Prozent.

Lyft-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 06.08.2025 hat Lyft in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,10 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,01 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Beim Umsatz wurden 1,59 Mrd. USD gegenüber 1,44 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Lyft am 05.11.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Lyft-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,13 USD fest.

