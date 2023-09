Lyft Aktie News: Lyft büßt am Montagmittag ein

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Lyft. Zuletzt fiel die Lyft-Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 9,92 USD ab.

Die Lyft-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel um 11:11 Uhr um 0,2 Prozent auf 9,92 USD nach. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 3.446 Lyft-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 18,36 USD erreichte der Titel am 09.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Lyft-Aktie 85,08 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 25.05.2023 Kursverluste bis auf 7,85 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lyft-Aktie derzeit noch 20,87 Prozent Luft nach unten.

Analysten bewerten die Lyft-Aktie im Durchschnitt mit 33,00 USD.

Lyft veröffentlichte am 08.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,15 USD. Im Vorjahresviertel hatte Lyft 0,13 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.020,91 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 990,75 USD in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Lyft am 31.10.2023 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Lyft im Jahr 2023 0,382 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

