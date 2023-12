Lyft Aktie News: Lyft tendiert am Montagmittag südwärts

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Lyft gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Lyft-Aktie nach unten. Im NASDAQ Bsc-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 15,32 USD.

Um 01:53 Uhr rutschte die Lyft-Aktie in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,2 Prozent auf 15,32 USD ab. Das Tagestief markierte die Lyft-Aktie bei 15,14 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 15,71 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 12.775.061 Lyft-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 18,36 USD. Dieser Kurs wurde am 09.02.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Lyft-Aktie liegt somit 16,56 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 7,85 USD erreichte der Anteilsschein am 25.05.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 48,76 Prozent würde die Lyft-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 08.11.2023 legte Lyft die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,24 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,11 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,84 Prozent auf 1.157,55 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.053,82 USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Lyft wird am 07.02.2024 gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 0,545 USD je Lyft-Aktie.

