Lyft Aktie News: Lyft am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Lyft. Die Lyft-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,2 Prozent auf 15,32 USD ab.

Um 01:53 Uhr fiel die Lyft-Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 15,32 USD ab. Der Kurs der Lyft-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 15,14 USD nach. Bei 15,71 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 12.775.061 Lyft-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 18,36 USD. Dieser Kurs wurde am 09.02.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 19,84 Prozent über dem aktuellen Kurs der Lyft-Aktie. Am 25.05.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,85 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 48,76 Prozent.

Am 08.11.2023 hat Lyft die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,24 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,11 USD je Aktie generiert. Lyft hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.157,55 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.053,82 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 07.02.2024 terminiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 0,545 USD je Aktie belaufen.

