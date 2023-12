Lyft Aktie News: Lyft am Vormittag mit Einbußen

Kursverlauf

Die Aktie von Lyft gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Lyft gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 15,32 USD abwärts.

Das Papier von Lyft befand sich um 01:53 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 0,2 Prozent auf 15,32 USD ab. In der Spitze büßte die Lyft-Aktie bis auf 15,14 USD ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 15,71 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 12.775.061 Lyft-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 09.02.2023 markierte das Papier bei 18,36 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 19,84 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Lyft-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 7,85 USD am 25.05.2023. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lyft-Aktie 95,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Lyft am 08.11.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,24 USD. Im Vorjahresviertel hatte Lyft 0,11 USD je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lyft im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,84 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.157,55 USD. Im Vorjahresviertel waren 1.053,82 USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Lyft am 07.02.2024 präsentieren.

Experten taxieren den Lyft-Gewinn für das Jahr 2023 auf 0,545 USD je Aktie.

