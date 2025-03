Lyft Aktie News: Lyft am Nachmittag mit Verlusten

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Lyft. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 2,4 Prozent auf 12,19 USD.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 2,4 Prozent auf 12,19 USD. Die Abwärtsbewegung der Lyft-Aktie ging bis auf 12,13 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 12,52 USD. Bisher wurden heute 956.052 Lyft-Aktien gehandelt.

Am 27.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 20,37 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 67,10 Prozent hinzugewinnen. Bei 8,93 USD erreichte der Anteilsschein am 08.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lyft-Aktie derzeit noch 26,78 Prozent Luft nach unten.

Für Lyft-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Lyft ließ sich am 11.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,15 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,07 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 26,60 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,55 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,22 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Lyft am 30.04.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Lyft-Gewinn in Höhe von 0,982 USD je Aktie aus.

