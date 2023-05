Lyft Aktie News: Lyft zeigt sich am Nachmittag fester

Aktien in diesem Artikel Lyft 7,46 EUR

0,27% Charts

News

Analysen

Die Aktie notierte um 16:08 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 8,20 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Lyft-Aktie bei 8,27 USD. Zum NASDAQ Bsc-Handelsstart notierte das Papier bei 8,14 USD. Bisher wurden heute 1.401.857 Lyft-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 21,52 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.08.2022). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 162,47 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 25.05.2023 Kursverluste bis auf 7,85 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,26 Prozent.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 33,00 USD aus.

Lyft ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,08 USD. Im Vorjahresquartal hatte Lyft ebenfalls ein EPS von 0,07 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 1.000,55 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Lyft 875,58 USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Lyft am 02.08.2023 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,153 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lyft-Aktie

Lyft-Aktie an der NASDAQ im Sinkflug: Uber-Konkurrent Lyft überzeugt beim Umsatz und patzt beim Gewinn

Ausblick: Lyft veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Lyft-Aktie an der NASDAQ mit Kurssprung: Uber-Rivale Lyft kündigt neue Entlassungsrunde an

Ausgewählte Hebelprodukte auf Lyft Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lyft Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lyft

Bildquellen: Tero Vesalainen / Shutterstock.com