Lyft Aktie News: Lyft gibt am Mittwochvormittag ab

Die Aktie von Lyft gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Lyft befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Frankfurt-Handel 1,1 Prozent auf 10,36 EUR ab.

Die Aktie notierte um 08:59 Uhr mit Verlusten. Im Frankfurt-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 10,36 EUR. In der Spitze fiel die Lyft-Aktie bis auf 10,36 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 10,36 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 1 Lyft-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 20,91 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.08.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lyft-Aktie mit einem Kursplus von 101,71 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.05.2023 bei 7,33 EUR. Mit Abgaben von 29,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 33,00 USD aus.

Am 04.05.2023 lud Lyft zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Das EPS wurde mit 0,08 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,07 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Auf der Umsatzseite standen 1.000,55 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 875,58 USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Lyft am 08.08.2023 vorlegen. Schätzungsweise am 31.07.2024 dürfte Lyft die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Lyft im Jahr 2023 0,159 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

