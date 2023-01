Lyft Aktie News: Lyft am Freitagvormittag mit roter Tendenz

Aktien in diesem Artikel Lyft 13,83 EUR

-4,12% Charts

News

Analysen

Die Lyft-Aktie musste um 09:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im Frankfurt-Handel ging es um 4,1 Prozent auf 13,83 EUR abwärts. Die Lyft-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 13,83 EUR ab. Bei 13,83 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 38,58 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.02.2022 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 64,16 Prozent könnte die Lyft-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.12.2022 (9,18 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lyft-Aktie derzeit noch 50,65 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 33,00 USD.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Lyft am 07.11.2022. Lyft hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,11 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,05 USD je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.053,82 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 21,91 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Lyft einen Umsatz von 864,41 USD eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Lyft am 09.02.2023 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2023-Bilanz von Lyft rechnen Experten am 07.02.2024.

Den erwarteten Gewinn je Lyft-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 0,276 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lyft-Aktie

Amazon, Meta, Microsoft & Co. setzen den Rotstift an: US-Techriesen bauen in großem Stil Personal ab - Das sind die Gründe

Erste Schätzungen: Lyft legt Quartalsergebnis vor

Saudi Aramco-Aktie, Porsche-Aktie & Co.: So haben sich die größten IPOs der vergangenen 10 Jahre entwickelt

Ausgewählte Hebelprodukte auf Lyft Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lyft Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lyft

Bildquellen: Tero Vesalainen / Shutterstock.com