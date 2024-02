Lyft Aktie News: Lyft am Dienstagnachmittag fester

Kursverlauf

Die Aktie von Lyft gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Lyft zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 3,5 Prozent auf 16,51 USD.

Um 16:08 Uhr sprang die Lyft-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 3,5 Prozent auf 16,51 USD zu. Die Lyft-Aktie legte bis auf 16,82 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den NASDAQ Bsc-Handel startete das Papier bei 15,99 USD. Von der Lyft-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5.538.429 Stück gehandelt.

Bei 19,43 USD erreichte der Titel am 16.02.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Lyft-Aktie ist somit 17,66 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,85 USD. Dieser Wert wurde am 25.05.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Lyft-Aktie liegt somit 110,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an Lyft-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 13.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,19 USD gegenüber -0,76 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,22 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.224,60 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.175,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Lyft-Bilanz für Q1 2024 wird am 01.05.2024 erwartet.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Lyft-Gewinn in Höhe von 0,610 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lyft-Aktie

Lyft-Aktie mit Kurssprung: Lyft mit höherem Umsatz - Tippfehler in Prognose sorgt für Chaos

Ausblick: Lyft informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Erste Schätzungen: Lyft verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel