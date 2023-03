Lyft Aktie News: Lyft am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel Lyft 9,06 EUR

-2,06% Charts

News

Analysen

Die Aktionäre schickten das Papier von Lyft nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie um 16:08 Uhr 0,7 Prozent auf 9,80 USD. In der Spitze fiel die Lyft-Aktie bis auf 9,74 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 10,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 1.454.982 Lyft-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.03.2022 bei 40,46 USD. 75,78 Prozent Plus fehlen der Lyft-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 14.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 8,19 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,66 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Lyft-Aktie bei 33,00 USD.

Am 09.02.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,76 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,10 USD erwirtschaftet worden. Lyft hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.175,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 21,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 969,90 USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte Lyft am 02.05.2023 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,034 USD je Lyft-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lyft-Aktie

Lyft überzeugt trotz Umsatzplus nicht - Lyft-Aktie bricht an der NASDAQ ein

Ausblick: Lyft präsentiert Quartalsergebnisse

Amazon, Meta, Microsoft & Co. setzen den Rotstift an: US-Techriesen bauen in großem Stil Personal ab - Das sind die Gründe

Ausgewählte Hebelprodukte auf Lyft Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lyft Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lyft

Bildquellen: Tero Vesalainen / Shutterstock.com