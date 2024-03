Lyft Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Lyft

So entwickelt sich Lyft

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Lyft. Die Lyft-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 3,4 Prozent bei 18,97 USD.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 3,4 Prozent auf 18,97 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Lyft-Aktie bisher bei 18,56 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 19,93 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.588.374 Lyft-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 20,82 USD erreichte der Titel am 22.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lyft-Aktie somit 8,91 Prozent niedriger. Am 25.05.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,85 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 58,61 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Lyft 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Lyft ließ sich am 13.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,19 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,76 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,22 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.224,60 USD, während im Vorjahreszeitraum 1.175,00 USD ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Lyft am 01.05.2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Lyft ein EPS in Höhe von 0,562 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lyft-Aktie

Lyft-Aktie mit Kurssprung: Lyft mit höherem Umsatz - Tippfehler in Prognose sorgt für Chaos

Ausblick: Lyft informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Erste Schätzungen: Lyft verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel