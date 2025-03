Lyft Aktie News: Lyft am Donnerstagnachmittag gesucht

Notierung im Blick

Die Aktie von Lyft zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Lyft-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 12,42 USD.

Um 15:53 Uhr sprang die Lyft-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 12,42 USD zu. In der Spitze gewann die Lyft-Aktie bis auf 12,47 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 12,12 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 928.222 Lyft-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (19,96 USD) erklomm das Papier am 28.03.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 60,71 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.08.2024 (8,93 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,14 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Lyft 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 11.02.2025 äußerte sich Lyft zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,15 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,07 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 26,60 Prozent auf 1,55 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,22 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 30.04.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,982 USD je Lyft-Aktie.

