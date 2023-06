Lyft Aktie News: Lyft am Nachmittag im Aufwind

Aktie im Fokus

Die Aktie von Lyft zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Lyft-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 9,95 USD zu.

Um 16:08 Uhr ging es für das Lyft-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 9,95 USD. Die Lyft-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 10,13 USD. Die NASDAQ Bsc-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 10,04 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.404.299 Lyft-Aktien umgesetzt.

Am 09.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 21,52 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lyft-Aktie somit 53,76 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.05.2023 bei 7,85 USD. Derzeit notiert die Lyft-Aktie damit 26,75 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gaben als mittleres Kursziel 33,00 USD an.

Am 04.05.2023 äußerte sich Lyft zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,08 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Lyft ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,07 USD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Lyft in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,27 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.000,55 USD im Vergleich zu 875,58 USD im Vorjahresquartal.

Am 02.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der Lyft-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 0,164 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

