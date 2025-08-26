DAX23.981 -0,7%ESt505.380 -0,1%Top 10 Crypto16,11 +3,0%Dow45.513 +0,2%Nas21.581 +0,2%Bitcoin96.600 +0,5%Euro1,1592 -0,5%Öl67,66 +0,6%Gold3.385 -0,2%
Lyft Aktie News: Anleger schicken Lyft am Mittwochnachmittag auf rotes Terrain

27.08.25 16:10 Uhr
Lyft Aktie News: Anleger schicken Lyft am Mittwochnachmittag auf rotes Terrain

Die Aktie von Lyft gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Lyft-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 16,48 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lyft
14,13 EUR -0,19 EUR -1,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Lyft-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,9 Prozent auf 16,48 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der Lyft-Aktie ging bis auf 16,47 USD. Bei 16,74 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Der Tagesumsatz der Lyft-Aktie belief sich zuletzt auf 357.368 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 12.11.2024 auf bis zu 19,07 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 15,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 9,67 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 41,35 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lyft-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Lyft 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Lyft gewährte am 06.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde mit 0,10 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,01 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Der Umsatz lag bei 1,59 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 10,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,44 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2025 erfolgen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,13 USD je Lyft-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Tero Vesalainen / Shutterstock.com

