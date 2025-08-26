Lyft Aktie News: Lyft am Abend mit roter Tendenz

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Lyft. Die Lyft-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 3,6 Prozent auf 16,19 USD ab.

Die Lyft-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:07 Uhr 3,6 Prozent im Minus bei 16,19 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Lyft-Aktie bis auf 16,19 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 16,74 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Lyft-Aktien beläuft sich auf 1.841.956 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 19,07 USD. Dieser Kurs wurde am 12.11.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Lyft-Aktie ist somit 17,76 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 9,67 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 40,30 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Lyft 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 06.08.2025 hat Lyft in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Mit einem EPS von 0,10 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Lyft mit 0,01 USD je Aktie genauso viel verdiente. Auf der Umsatzseite hat Lyft im vergangenen Quartal 1,59 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Lyft 1,44 Mrd. USD umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Lyft am 05.11.2025 vorlegen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Lyft-Gewinn in Höhe von 1,13 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lyft-Aktie

