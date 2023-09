Lyft Aktie News: Lyft am Mittwochvormittag im Minus

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Lyft gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Lyft-Aktie gab im BMN-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 9,34 EUR nach.

Das Papier von Lyft gab in der BMN-Sitzung ab. Um 09:13 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 9,34 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Lyft-Aktie bis auf 9,34 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 9,36 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Lyft-Aktien beläuft sich auf 10 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (17,43 EUR) erklomm das Papier am 08.02.2023. Der aktuelle Kurs der Lyft-Aktie ist somit 86,60 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 7,33 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,53 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lyft-Aktie.

Experten gaben als mittleres Kursziel 33,00 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Lyft am 08.08.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,15 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,13 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.020,91 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 990,75 USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 31.10.2023 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass Lyft im Jahr 2023 0,389 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

