Lyft Aktie News: Lyft am Mittwochmittag in Rot

Die Aktie von Lyft gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Lyft-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 16,49 USD abwärts.

Der Lyft-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Um 12:02 Uhr verlor das Papier 1,0 Prozent auf 16,49 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 26.506 Lyft-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 19,43 USD erreichte der Titel am 16.02.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 17,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 25.05.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 7,85 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Lyft-Aktie mit einem Verlust von 52,40 Prozent wieder erreichen.

Lyft-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Am 13.02.2024 hat Lyft die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,19 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,76 USD je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.224,60 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,22 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Lyft einen Umsatz von 1.175,00 USD eingefahren.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.05.2024 veröffentlicht.

Experten gehen davon aus, dass Lyft im Jahr 2024 0,610 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

