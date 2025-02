Lyft Aktie News: Lyft am Nachmittag höher

Aktienkurs im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Lyft. Im NASDAQ-Handel gewannen die Lyft-Papiere zuletzt 2,8 Prozent.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 2,8 Prozent auf 13,39 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die Lyft-Aktie bei 13,46 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 12,86 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 586.450 Lyft-Aktien den Besitzer.

Bei 20,82 USD markierte der Titel am 22.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 55,49 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 8,93 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 33,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Lyft 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Lyft veröffentlichte am 11.02.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,15 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,07 USD erwirtschaftet worden. Lyft hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,55 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 26,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,22 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 30.04.2025 dürfte Lyft Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lyft einen Gewinn von 0,986 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

