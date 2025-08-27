DAX24.064 +0,1%ESt505.403 +0,2%Top 10 Crypto16,00 ±-0,0%Dow45.475 -0,2%Nas21.655 +0,3%Bitcoin96.578 +1,1%Euro1,1668 +0,2%Öl67,76 -0,1%Gold3.406 +0,3%
Fokus auf Aktienkurs

Lyft Aktie News: Lyft tendiert am Donnerstagnachmittag südwärts

28.08.25 16:10 Uhr
Lyft Aktie News: Lyft tendiert am Donnerstagnachmittag südwärts

Die Aktie von Lyft gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Lyft-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 16,20 USD nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lyft
13,74 EUR -0,39 EUR -2,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Lyft-Aktie notierte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 16,20 USD. Der Kurs der Lyft-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 16,16 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 16,36 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 175.229 Lyft-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 19,07 USD. Dieser Kurs wurde am 12.11.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Lyft-Aktie 17,69 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 9,67 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 40,34 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Lyft-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Am 06.08.2025 legte Lyft die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,10 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Lyft ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,01 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Lyft im vergangenen Quartal 1,59 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Lyft 1,44 Mrd. USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 05.11.2025 erwartet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,13 USD je Lyft-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lyft-Aktie

Neue Konkurrenz für Tesla-Aktie: VW und Renault setzen beim autonomen Fahren zum Überholen an

Ausblick: Lyft stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Lyft-Aktie steigt: Uber-Rivale Lyft bringt chinesische Robotaxis nach Europa

In eigener Sache

Nachrichten zu Lyft

DatumMeistgelesen
Analysen zu Lyft

DatumRatingAnalyst
08.11.2022Lyft OutperformCredit Suisse Group
17.11.2021Lyft BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.08.2019Lyft overweightJP Morgan Chase & Co.
08.08.2019Lyft BuyCanaccord Adams
01.07.2019Lyft NeutralMonness, Crespi, Hardt & Co.
DatumRatingAnalyst
08.11.2022Lyft OutperformCredit Suisse Group
17.11.2021Lyft BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.08.2019Lyft overweightJP Morgan Chase & Co.
08.08.2019Lyft BuyCanaccord Adams
04.06.2019Lyft BuyBTIG Research
DatumRatingAnalyst
01.07.2019Lyft NeutralMonness, Crespi, Hardt & Co.
04.06.2019Lyft Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
02.04.2019Lyft SellSeaport Global Securities

